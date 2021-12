Huub Stapel loopt verder 'Langs de Maas'

Vrijdag 3 december zendt MAX aflevering 2 van 'Langs de Maas' uit. In het programma volgt Huub Stapel Europa's meest verrassende rivier: de Maas. Tijdens zijn reis laat hij de Maas in al haar facetten zien: van geschiedenis tot natuur, economie, couleur locale en cultuur.

Huub Stapel bezoekt een Duitse begraafplaats van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Vervolgens bezoekt hij Charleville-Mézières, de schilderachtige geboortestad van de dichter Rimbaud. Tot slot drinkt Huub in de Franse Ardennen geneeskrachtig water uit een ijzerhoudende bron.

Huub Stapel werd geboren in het Limburgse Tegelen. Hij zwom als kind veel in de Maas, of 'pakte een boot', waarbij hij zich aan een voorbijvarende boot vastklampte om vervolgens kilometers door het water gesleept te worden. De Maas is een heel invloedrijke rivier: Frankrijk, België en Nederland hebben hun huidige vorm aan haar te danken. Waar was de rivier allemaal getuige van? En welke geschiedenis sleurt ze met zich mee? In 'Langs de Maas' zoekt Huub antwoord op deze vragen. Hij vertelt historische en verbazingwekkende verhalen en ontmoet mensen die, net als hij, het Maaswater door hun bloed hebben stromen.

Interactieve kaart

Op de interactieve website MAXVandaag.nl/LangsdeMaas stippelt MAX een route uit langs de Maas, samen met de kijker! Want voor dit seizoen zijn we op zoek naar onontdekte parels, fijne herinneringen of prachtige foto's van de Maas. Omroep MAX verzamelt de ervaringen en plaatst ze op de interactieve kaart. Zo creëert MAX een lange sliert van verhalen en herinneringen 'Langs de Maas'.

'Langs de Maas', vrijdag 3 december om 19.55 uur bij Omroep MAX op NPO 2.