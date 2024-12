'Housewive' Maria Tailor in 'Who's That Girl?'

Grote dromen zijn uitgekomen. Maar achter elk succes schuilt een verhaal. Jonge bekende Nederlandse vrouwen halen herinneringen op en kijken naar wie ze geworden zijn.

Wat hebben zij allemaal moeten laten om te bereiken waar ze nu staan?

In het tv-programma 'The Real Housewives of Amsterdam' is het glamoureuze leven van tv personality Maria Tailor te zien. Een leven dat in schril contrast staat met haar eigen jeugd. Maria kijkt terug hoe haar jeugd de basis heeft gelegd voor waar ze nu staat in haar leven en hoe ze haar eigen gezin nu een andere jeugd kan geven dan ze zelf gehad heeft. Ook gaat Maria naar Suriname, het land waar haar vader is geboren en zelf ook geen makkelijke jeugd heeft gekend.

'Who’s That Girl?', dinsdag 17 december om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.