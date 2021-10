Hoogtepunten 70 jaar consumenten- en servicetelevisie bij MAX op NPO 2

mroep MAX zendt zaterdag 2 oktober een speciaal televisieprogramma uit met de hoogtepunten van 70 jaar consumenten- en servicetelevisie. Een tv-genre dat sinds de eerste uitzending van het VARA-programma 'Koning Klant' in 1965 ongekend populair is.

De uitzendingen '70 jaar TV; Consumentenprogramma's van Exota tot Woekerpolis' en '70 jaar TV; Met het Mes op Tafel over Consumentenprogramma's' zijn op zaterdag 2 oktober om 17.35 uur te zien bij MAX op NPO 2.

In het eerste deel van deze speciale uitzending blikken we met de kijker terug op spraakmakende fragmenten uit de diverse consumentenprogramma’s van de afgelopen decennia die grote impact hadden. Programma's als 'De Ombudsman', 'Koning Klant', 'Ook dat nog' en later ook 'Radar', 'Kassa' en 'Meldpunt'. Wie herinnert zich niet de 'Exota-affaire' over het vermeende gevaar van ontploffende limonade-flessen in 1970. En de 'Woekerpolissen'; bedrieglijke financiële producten die mensen grote geldzorgen opleverden.

Vervolgens zullen, in een speciale aflevering van 'Met het Mes op Tafel', presentatoren van verschillende consumentenprogramma’s de degens kruisen. Onder leiding van Herman van der Zandt spelen de drie duo’s het spel, met vragen over consumentenprogramma’s, presentatoren, muziek en ontwikkelingen uit de televisiegeschiedenis van de afgelopen 70 jaar. Zowel van publieke omroepen als van commerciële zenders. Deelnemers zijn onder meer Antoinette Hertsenberg, Kees van der Spek, Pieter Storm en Bavo Galama.

