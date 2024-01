Holocaustherdenking rechtstreeks op NPO 1

De NOS maakt twee programma's over de Nationale Holocaust Herdenking: een rechtstreekse uitzending overdag en een uitgebreide terugblik in de vooravond.

Beide programma’s worden gepresenteerd door Rob Trip. Te gast is onder anderen Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier in de hoofdstad.

De rechtstreekse uitzending begint met de stille tocht van het Amsterdamse stadhuis naar het Wertheimpark. Daar, bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’ van Jan Wolkers, worden kransen gelegd en toespraken gehouden. Onder de sprekers zijn Holocaust-overlevende Max Arpels Lezer, minister-president Mark Rutte, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, en namens de jongeren Rebecca van der Hoeven. Het Zigeunerorkest Brandt en Maarten Peters nemen de muziek voor hun rekening.

In beide uitzendingen zit ook een reportage over Zeist, waar in de Tweede Wereldoorlog tussen de 600 en 800 Joodse onderduikers verborgen zaten in ruim 300 huizen. Onder hen was de dichteres Hanny Michaelis. In de reportage wordt de oorlogsgeschiedenis verteld rond een paar van die onderduikhuizen. In de avonduitzending is daarnaast een korte impressie te zien van de Holocaust Herdenking in Zeist.

'NOS Nationale Holocaust Herdenking 2024', zondag 28 januari om 11.05 uur op NPO 1 en om 17.40 uur op NPO 2.

De Nationale Holocaust Herdenking sluit aan bij de internationale Holocaust Memorial Day op 27 januari. Op die dag in 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In 2005 stelden de Verenigde Naties 27 januari in als wereldwijde herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust en andere genociden.

Tussen 1933 en 1945 zijn naar schatting zes miljoen Joden, honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova’s Getuigen en andere vervolgden omgebracht door de nazi’s. Van alle concentratie- en vernietigingskampen werden in Auschwitz de meeste mensen vermoord. Auschwitz is daardoor uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, hebben er 102.000 de oorlog niet overleefd.