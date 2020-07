'Hollandse Zaken': weg met veel, vet en ver?

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

Zaterdag 1augustus vanaf 20.35 uur op NPO 2 in 'Hollandse Zaken': veel werken, veel consumeren, verre vakanties en vet eten. Is die levensstijl te handhaven, nu blijkt dat het coronavirus nog lang niet bedwongen is?

Tijdens de lockdown regende het goede voornemens. We zouden minder gaan werken, in ieder geval meer thuis. We zouden niet meer voor een yogacursus afreizen naar Bali. En we zouden gezonder gaan eten. Voedsel dat in ons naaste omgeving wordt geproduceerd. Kortom: een minder hectische levensstijl met meer waardering voor het kleine: zó zouden we het gaan doen. Toen in juni het virus redelijk onder controle leek, gingen velen echter rap over tot de oude orde van de dag.

Nu een tweede golf corona aanstaande lijkt, staan we opnieuw - en indringender - voor de vraag: gaan we onze levensstijl écht veranderen?

De eerste tekenen zijn er al. De Britse regering riep het volk op af te vallen. Want hoe dikker, hoe groter de kans op een IC te belanden bij een corona-besmetting. En een groep Nederlandse bedrijven, verenigd in de Coalitie Anders Reizen, verwacht dat hun werknemers veel minder vaak gaan vliegen. De lockdown heeft aangetoond dat digitaal overleg een prima alternatief is.

Zal de coronatijd straks een hinderlijke onderbreking van ons leven blijken of is het een definitieve waterscheiding?

'Hollandse Zaken', zaterdag 1 augustus rond 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 2.