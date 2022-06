'Hollandse Zaken' over schulden, schaamte en hulp zoeken

Werkende armen, gevangen in schuld; een snelgroeiend aantal Nederlanders komt in de financiële problemen door de hoge energierekening en de stijgende inflatie. Mensen die het tot op heden financieel nét redden.

Maar energie, brandstof en boodschappen: bijna alles is in rap tempo duurder geworden. En dat na twee jaar corona waarin vooral flexwerkers en zzp’ers het moeilijk hadden.

Gemeenten en schuldhulpverleners vrezen een naderende schuldengolf. 'We verwachten dat dat eerder in de honderdduizenden zal lopen dan in de tienduizenden', aldus Roelant van Geuns, oud-lector Armoede Interventies. Robert uit Vlaardingen is zo’n werkende arme. Met zijn werk als vrachtwagenchauffeur kan hij zijn jonge gezin amper onderhouden, ondanks al het overwerk. Een hogere energierekening zou de nekslag geven.

Ook René Paat uit Enschede ziet de toekomst somber in. Zijn pensioentje stijgt al jaren niet mee met de inflatie. De bijverdiensten die hij haalde uit het geven van gitaarles en bijles wiskunde stokte tijdens corona. Hij leeft inmiddels van vijftig euro per week, zo is te zien in 'Hollandse Zaken'.

Esther Hoekstra uit Groningen kampte dertien jaar met zware schulden na een echtscheiding. Ze werkt weer en heeft haar leven net weer een beetje op de rit. Ze is als de dood dat ze door de hoge energierekening en de stijgende prijzen weer terug bij af is.

Tot slot het verhaal van Engin Isgüzar uit Enschede. Vlak voor de coronapandemie nam hij een zonnestudio over. Hij heeft nu 40.000 euro schuld en hoopt dat de gemeente, de verhuurder en de belastingdienst hem coulant behandelen.

