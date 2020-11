'Hij is een Zij' met verhalen van oa. Maria, Emma en Jules

Foto: © KRO-NCRV 2018

In 'Hij is een Zij' op NPO 3 volgt Jan Kooijman een jaar lang transgender personen in hun transitie en dagelijks leven.

De borsten van Jules (19) zijn verwijderd. Samen met zijn vrienden, waarvan er twee ook trans man zijn, gaat hij zwemmen. En dat kan eindelijk zonder binder.

De vader van Nanoah (19) komt uit West-Afrika en vindt de genderidentiteit van zijn kind erg ingewikkeld. Vooral de keuze van Nanoah om diens borsten te laten verwijderen, begrijpt hij niet. Jan en Nanoah gaan met hem in gesprek.

Anne (38) is trans vrouw en gaat trouwen met haar grote liefde Daniëlle. Maar voordat ze elkaar het ja-woord geven, wil Anne haar gezicht laten vervrouwelijken door een ingrijpende operatie.

Emma (12) wil graag starten met pubertijdsremmers, maar ze moet van de artsen nog meer geduld hebben tot haar lichaam er klaar voor is. Toch geeft ze een feestje, om haar vriendinnen te bedanken voor hun steun.

Maria (23) is hersteld van de operaties aan haar gezicht en borsten. Presentator Jan Kooijman gaat bij haar langs, ze blijkt niet alleen te zijn…

'Hij is een Zij', dinsdag 3 november om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.