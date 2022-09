Het zorgakkoord, desastreuze overstromingen in Pakistan en 'Streetfood' in 'De Sociëteit'

Deze zondag weer een nieuwe aflevering van de inclusieve talkshow: 'De Sociëteit' (#DS). De talkshow waarin Ajouad El Miloudi wekelijks unieke gasten met bijzondere verhalen ontvangt en de actualiteit doorneemt op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied.

Het integraal zorgakkoord

Wederom een bezuiniging op de budgetten voor de huisartsenzorg en wijkverpleging, dat is wat er staat in het integraal zorgakkoord. Aankomende week is het moment van tekenen. De GGZ-instelling MIND besloot deze week niet akkoord te gaan. Morgen wordt duidelijk of de Landelijke Huisartsen Vereniging tekent of niet. Oprichter Buurtzorg Jos de Blok en huisarts Isabel van Hövell-Ullmann schuiven bij ons aan in De Sociëteit en luiden de noodklok. Wat hangt hen boven het hoofd? Aan tafel: Oprichter Buurtzorg Jos de Blok en huisarts Isabel van Hövell-Ullmann.

De desastreuze overstromingen in Pakistan

Meer dan 30 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen in Pakistan; huizen zijn verwoest en oogsten mislukt. Er kan gesproken worden van een humanitaire ramp. Pakistan staat voor een derde deel onder water, een groot deel van het land is weggevaagd. De Pakistaanse regering houdt het Westen hiervoor verantwoordelijk en wil dat het de portemonnee trekt. Wordt Pakistan aan zijn lot overgelaten? Klimaatonderzoeker Pieter Pauw en voorzitter hulporganisatie Atia Raja schetsen een beeld van de situatie in Pakistan. Aan tafel: Klimaatonderzoeker Pieter Pauw en voorzitter hulporganisatie Atia Raja.

'Streetfood' is het nieuwste boek van sterrenchef Soenil Bahadoer

Sterrenchef Soenil Bahadoer verruilde zijn sterrenrestaurant De Lindehof tijdens de pandemie voor een foodtruck. Na het succesvolle boek 'Spicy Chef’ kwam vorige maand dan eindelijk het vervolg 'Streetfood’. Soenil laat zien waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en vertelt ons zijn toekomstplannen. Gaan we hem voortaan vaker in zijn foodtruck terugvinden? Aan tafel: Sterrenchef Soenil Bahadoer.

