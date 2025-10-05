Het wordt nu écht zwaar in 'Kamp van Koningsbrugge'

Foto: © AVROTROS 2025

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Na een urenlange uitputtende mars mogen de cursisten hun biels eindelijk afleggen. Ray vindt het tijd voor een moment van bezinning. Op weg terug naar het basiskamp neemt iemand een drastisch besluit. Als de groep de volgende ochtend wederom niet adequaat reageert, volgen er sancties. Houdt iedereen zich goed tijdens de barre tocht door kreken en sloten met een gewonde in de brancard?

'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 6 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.