Het verhaal van Yvonne in 'DNA Onbekend'

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2021

In deze vijfde aflevering van 'DNA Onbekend' ontmoet Dionne Stax de 61-jarige Yvonne. Zij denkt haar hele leven dat Simon haar vader is. Totdat ze een brief krijgt van een notaris waarin staat dat ze mogelijk een dochter is van ene IJsbrand.