Het verhaal van Tycho in 'Je Zal Het Maar Hebben'

Je Zal Het Maar Hebben op tv

Tycho heeft door een snowboard-ongeluk een dwarslaesie opgelopen. Vanaf zijn tepels is hij verlamd. Xueli heeft albinisme: ze heeft heel wit haar, een witte huid en haar zicht is slecht.

Floris heeft het moebius syndroom. Daardoor kijkt hij altijd hetzelfde of hij nou lacht of huilt. Sophie-Anne heeft een beenprothese en hier is ze trots op, dus die laat ze ook zien.