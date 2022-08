Het verhaal van Dion donderdag in 'Break Free'

Dion van Diermen uit Waddinxveen ging naar Amerika voor zijn grote liefde Adrienna. Dion verkoopt al zijn spullen en trouwt met deze zeventien jaar oudere Amerikaanse.

Om geld te verdienen wordt hij figurant in Hollywood-blockbusters en speelt in films met Brad Pitt en Samuel L. Jackson. Maar Dions paradijs is ook schijnwerkelijkheid. Zijn leven is opeens voorbij. En wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Een jaar na zijn overlijden reist broer Rutger hem achterna, naar het land van de onbegrensde mogelijkheden. Op zoek naar antwoorden.

'Break Free', donderdag 1 september om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 1.