Het verhaal van Catharina in zesde aflevering 'Serenade van Stef'

Op vrijdag 11 december is de zesde aflevering van 'Serenade van Stef' te zien, een tv-programma van KRO-NCRV en Kansfonds.

Hierin ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos mensen die in hun leven in problemen zijn gekomen door uiteenlopende omstandigheden. Mensen met een verleden van geweld, van verslaving of van gewoon 'domme pech'. Mensen die in hun leven soms de verkeerde afslag namen en diep de afgrond in keken. Mensen die dankzij de naastenliefde van anderen weer uit het dal zijn geklommen.

Catharina heeft drie keer een psychose gehad. Het begon allemaal toen zij verstrikt raakte in een liefde met een narcistische man. Het kat- en muisspel dat hij speelde dreef haar tot wanhoop en leidde bij haar tot een psychose. Catharina neemt Stef mee naar een plek waar ze laat zien wat er tijdens zo’n psychose in haar hoofd gebeurt.

