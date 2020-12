Het verhaal van Abraham in vijfde aflevering 'Serenade van Stef'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op vrijdag 4 december is de vijfde aflevering van 'Serenade van Stef 'te zien, een tv-programma van KRO-NCRV en Kansfonds.

Hierin ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos mensen die in hun leven in problemen zijn gekomen door uiteenlopende omstandigheden. Mensen met een verleden van geweld, van verslaving of van gewoon 'domme pech'. Mensen die in hun leven soms de verkeerde afslag namen en diep de afgrond in keken. Mensen die dankzij de naastenliefde van anderen weer uit het dal zijn geklommen.

De bezoekers van de Rotterdamse Pauluskerk hebben allemaal een uitzonderlijk levensverhaal. Een van hen was Abraham uit Eritrea, die op zijn 19e naar Nederland kwam. Vijfentwintig jaar lang leefde hij in Rotterdam als ongedocumenteerde. 'Jarenlang ging ik slapen met de vraag: wanneer word ik opgepakt?', aldus Abraham. Totdat er een 'engel' op zijn pad kwam. Stef, die zelf grotendeels in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad woont, pendelt heen en weer tussen zijn twee 'thuizen'. Hoe voelt het als je die vrijheid niet hebt en er niet mag zijn?

'Serenade van Stef', vrijdag 4 december bij KRO-NCRV op 16.35 uur op NPO 1.