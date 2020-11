'Het Uur van de Wolf': Ruut Weissman De Hoofdpersoon

Ruut Weissman, al jaren prominent theaterregisseur en eerder artistiek directeur van een gerenommeerde theateropleiding, gaat samen met filmmaker Judith de Leeuw en actrice Harrit Stroet een experiment aan.

Op verzoek van Judith de Leeuw regisseert hij een solo-voorstelling over de machtsrelatie tussen een docent en een leerling, tussen een actrice en een regisseur.

Zowel Ruut Weissman als hoofdrolspeler Harriët Stroet hebben persoonlijke ervaringen met deze thematiek. In de voorstelling confronteert een voormalig studente een theaterdocent met het misbruiken van zijn machtspositie.

Judith de Leeuw, die over de realisatie van de voorstelling voor 'Het Uur van de Wolf' de documentaire Ruut Weissman - De Hoofdpersoon maakte, heeft zelf ook een rol in de film en de thematiek.

De documentaire toont hoe de onderlinge verhoudingen tussen regisseur Ruut Weissman, filmregisseur Judith de Leeuw en actrice Harriët Stroet tijdens de repetities van de voorstelling op scherp komen te staan. De gebeurtenissen op het podium en daarbuiten lopen steeds door elkaar heen. Ruut Weissman - De Hoofdpersoon is een film over regisseren, manipuleren, creëren, over kwetsen en gekwetst worden.

Ruut Weissman - De Hoofdpersoon is een productie van 9 Stories in coproductie met de NTR.

Ruut Weissman is theaterregisseur van musicals (o.a. 'Fiddler on the Roof', 'Hazes Hij Gelooft in Mij'), cabaret (o.a. Peter Pannekoek), muziektheater (Acda & De Munnik, Wende Snijders) en werkt op dit moment aan een voorstelling met ballerina Igone de Jongh, een theatershow van Simone Kleinsma en een nieuwe muziektheaterproductie over Willem van Oranje. Naast zijn werk als regisseur was Ruut Weissman docent en artistiek directeur van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie.

'Het Uur van de Wolf', zaterdag 14 november om 23.05 uur bij de NTR op NPO 2.