'Het Uur van de Wolf' over stripmaker Barbara Stok

De Groningse stripmaker Barbara Stok krijgt al ruim twintig jaar wereldwijde lof voor haar werk. Ze weet als geen ander filosofische ideeŽn met humor te verbeelden in haar boeken die in vele talen verschijnen.

De Volkskrant noemde haar graphic novel ‘De filosoof, de hond en de bruiloft’, over de filosofe Hipparchia, één van de beste boeken van 2022. Achter de kleurrijke tekeningen schuilt een striptekenares met een eigenzinnige levensfilosofie. Haar levensmotto is een uitspraak van Epicures: 'Wie genoeg weinig vindt zal nooit genoeg hebben.'

Als kind wil Barbara Stok (1970) graag schrijver worden, maar ze kiest uiteindelijk voor de Fotoacademie in Den Haag, verft haar haar knalpaars en gaat drummen in een punkband. Over haar belevenissen in de muziekscene tekent ze korte strips die ze zelf kopieert en verspreidt onder vrienden en kennissen. De strips zijn autobiografisch, op het schaamteloze af. Haar tekeningen worden een onverwacht succes en zonder een vooropgezet plan wordt ze professioneel striptekenaar. Met haar boek ‘Vincent’ (2012) over Vincent van Gogh beleeft ze haar grote internationale doorbraak.

In haar magnum opus, ‘De filosoof, de hond en de bruiloft’, portretteert Stok het leven van de Griekse denker Hipparchia, één van de eerste vrouwelijke filosofen. Hipparchia is voortdurend bezig de verstikkende conventies van haar tijd te bevragen, iets wat Stok ook in haar eigen leven doet. Ze is wars van consumentisme en weigert mee te doen aan de kapitalistische ratrace, maar benoemt in haar strips ook hoe moeilijk het in de praktijk is hier niet af en toe ook aan toe te geven. Stok reflecteert zonder oordeel en met humor op grote levensvragen als ‘Wat is er nodig voor geluk?’ en ‘Wat is een goed leven?’

Regisseur Frank Wiering levert met Barbara Stok – Hoe goed te leven een persoonlijk portret van een stripkunstenaar die met haar inspirerende levensfilosofie uitnodigt om met een andere blik naar het leven te kijken.

Regisseur: Frank Wiering

Producent: Windmill Film – Annemiek van der Hell

'Het Uur van de Wolf: Barbara Stok - Hoe goed te leven', dinsdag 5 december om 22.35 uur bij de NTR op NPO 2.