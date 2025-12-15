'Het Uur van de Wolf KORT' over stripkunstenaar Aimée de Jongh

Tekenares Aimée de Jongh (1988) behoort tot de grootste talenten van de internationale stripwereld. Haar graphic novels, zoals de De terugkeer van de wespendief (2014) en Lord of the Flies (2024), worden wereldwijd vertaald en hebben tal van belangrijke prijzen gewonnen.

In haar boeken boort Aimée maatschappelijke dilemma’s aan: migratie, armoede of sociale geschiedenis. Nu werkt ze aan een nieuw boek, over het leven van de fictieve Syrische jongen Samir in een vluchtelingenkamp in Griekenland.

Gewapend met potlood en schetsblok reist Aimée naar het Griekse eiland Lesbos om research te doen. De gesprekken die ze voert met de bewoners van het vluchtelingenkamp en met Griekse eilandbewoners vormen de basis voor haar nieuwe boek. Ze luistert naar hun verhalen en tekent portretten, die ze vervolgens aan hen teruggeeft. 'Anders kom ik alleen maar wat halen.' Aimée herkent in hun verhalen over moeilijke situaties en onmogelijke keuzes ook iets van zichzelf: ook haar familie kent namelijk een geschiedenis van migratie.

Verhalen van migranten

De Jongh verkent het kamp en het schizofrene eiland waar twee werelden naast elkaar bestaan: de rijke vakantiegangers die er per cruiseschip aankomen naast de vluchtelingen die er in rubberbootjes aanspoelen. Aimée ziet het als haar taak om de verhalen van de migranten te vertellen: 'Ik wil laten zien wat onzichtbaar is geworden.' Maar soms worstelt ze met haar aanwezigheid op Lesbos. Zij mag gaan en staan waar ze wil, in tegenstelling tot de mensen die ze portretteert, en gebruikt hun verhalen als inspiratie voor een graphic novel die straks in de boekhandel ligt.

Eiland onder hoogspanning

De documentaire Aimée & Samir volgt Aimée de Jongh in de zoektocht naar haar eigen rol als stripkunstenaar op een eiland dat onder hoogspanning staat. Ze twijfelt: heeft ze hier eigenlijk wel iets te zoeken? Of is het juíst haar taak om deze verhalen te vertellen? Regisseur Catherine van Campen vervlecht op cinematografische wijze de beelden van het eiland met de tekeningen van De Jongh.

Regisseur: Catherine van Campen

Producent: Floor Krooi - Elbe Stevens Films

In 'Het Uur van de Wolf KORT' worden inspirerende korte documentaires over jonge en getalenteerde Nederlandse kunstenaars uitgezonden. Eerder was in deze afgeleide van 'Het Uur van de Wolf' de documentaire Stephanie Louwrier – Dichter bij mij te zien.

