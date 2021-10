'Het Uur van de Wolf': Hoe overleef ik

Ze heeft meer dan 140 titels op haar naam staan waarvan er in totaal ruim drie miljoen zijn verkocht. Nu zet Francine Oomen zich aan haar meest persoonlijke boek. De schrijfster en illustrator wil onderzoeken hoe zij de 'weeffouten' kan herstellen die haar familie van generatie op generatie heeft doorgeven.

De tijd blijkt gekomen om haar jeugdtrauma’s onder ogen te zien. Regisseur Pascalle Bonnier is kind aan huis bij Oomen en kreeg het vertrouwen om het confronterende proces vast te leggen op camera.

Francine Oomen is vooral bekend door haar 'Hoe overleef ik'-serie, die diverse malen is bekroond door de Nederlandse Kinderjury. Titels als 'Hoe overleef ik mijn eerste vriendje?' en 'Hoe overleef ik de brugklas?' hebben menig puber in een ingewikkelde tijd waarin veel verandert bemoediging gegeven.

Ook Francines eigen pubertijd is ingewikkeld. Gescheiden ouders, een plotselinge verhuizing naar het hoge Noorden, geen contact meer met haar vader en een nare stiefvader. Ze voelt zich nergens écht thuis en gaat naarstig op zoek naar liefde. Met traumatische gebeurtenissen tot gevolg. Schrijven wordt een overlevingsstrategie. Al haar boeken zijn dan ook op haar eigen leven gebaseerd.

Heel veel jaren én boeken later raakt Oomen in een persoonlijke crisis. Niet alleen heeft ze liefdesverdriet, maar ook overlijdt haar moeder, die haar op haar sterfbed vertelt seksueel te zijn misbruikt tijdens haar jeugd. Die ontdekking werpt Oomen terug naar de eigen traumatische gebeurtenissen die haar nog altijd achtervolgen. Haar leven stort in. Maar ze realiseert zich ook dat ze het verdriet niet langer wil wegstoppen. Ze wil het gebruiken voor een nieuw boek waarin ze onderzoekt wat haar jeugdtrauma’s, en die van haar moeder, hebben betekend voor haarzelf én voor haar gezin.

Regisseur Bonnier maakt met Hoe overleef ik een intieme film die voor velen herkenbaar zal zijn door universele thema’s als familie, familieverhoudingen en de weerslag van jeugdjaren op volwassenwording.

Regie: Pascalle Bonnier

Producenten De Familie Film & TV - Monique Busman en Michiel van Erp

'Het Uur van de Wolf', woensdag 13 oktober om 23.05 uur bij de NTR op NPO 2.