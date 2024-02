'Het Uur van de Wolf': Cesária Évora – Diva op blote voeten

Ze wordt 'de diva op blote voeten' genoemd, maar wereldster Cesária Évora (1941-2011) was wars van divagedrag. Met haar uit het leven gegrepen nummers zoals het beroemde Sodade verovert ze vanaf de jaren negentig de wereld, staat ze op de grootste podia en wint ze een Grammy Award.

Ze zingt over liefde, heimwee en nostalgie, altijd blootsvoets, zonder haar sobere afkomst te vergeten. Zelf zegt ze simpelweg: 'Ik hou gewoon niet van schoenen.'

‘Cize’, zoals de zangeres liefkozend genoemd wordt in haar thuisland, zingt met een diep-melancholieke stem. ‘Die komt uit haar binnenste, haar leven en haar land’ wordt in de film verteld. Dat land is het tropische Kaapverdië, waar Évora als tienjarig meisje in een weeshuis belandt, omdat haar moeder na de dood van haar man geen zes kinderen kan (op)voeden. Ze loopt er na een paar jaar weg en verdient de kost als cafézangeres.

Doorbraak op haar vijftigste

Haar rauwe leven verandert plotsklaps op haar vijftigste, wanneer haar muziek door het grote publiek ontdekt wordt en ze uitgroeit tot een wereldster. Bijzonder is dat de roem haar niet verandert en ze zich niet laat leiden door verwachtingen. Ze is koningin van de muziek, maar wel een vorstin zonder geld. Wanneer Cesária de opnamen van een grote show in Parijs verkoopt lijkt de droom van een eigen huis in Kaapverdië binnen handbereik. Toch besluit ze met het geld naar het café te gaan en dit uit te delen aan alle stamgasten. Met veel humor en altijd een glas whisky bij de hand windt Cize iedereen om haar vinger. Zelfs de legendarische Cubaanse zanger Compay Segundo (die meewerkte aan het album Buena Vista Social Club) vraagt haar tijdens een roerige opnamesessie op date. ‘Alleen als je hem nog wel omhoog krijgt’ grapt Cesária.

'Ik geloof niet in dromen'

Cesária Évora – Diva op blote voeten schetst met nooit eerder vertoonde archiefbeelden, concertopnamen en interviews een liefdevol portret van een vrouw die altijd zichzelf bleef en nooit haar onafhankelijkheid opgaf. Maar ook een vrouw die door haar loodzware jeugd getekend was. ‘Ik geloof niet in dromen’, zegt ze als een interviewer haar vraagt naar haar grootste droom: ‘Vraag me iets anders!’

Regisseur: Ana Sofia Fonseca

Producent: Ana Sofia Fonseca, Irina Calado

'Het Uur van de Wolf: Cesária Évora – Diva op blote voeten', dinsdag 20 februari om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.