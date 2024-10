'Het Uur van de Wolf': Bruin Jackson Superstar

De Amsterdammer Bruin Parry (1999), die specifiek niet een kunstenaar met downsyndroom genoemd wil worden, is ontwerper, danser, beeldend kunstenaar, performer, fotograaf en nog veel meer.

Hij draait volwaardig mee in het reguliere kunstcircuit. Zo is hij onder andere genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs, is zijn werk te zien in het Centraal Museum Utrecht en ontwerpt hij zwembroeken voor een bekend broekenmerk. Nu heeft Bruin een nieuwe missie die zijn wereld -en vooral de wereld om hem heen- op zijn kop zet: een superster worden, net als zijn idool Michael Jackson. Ondanks dat zingen niet zijn grootste talent is, begint hij - ondersteund door vrienden en collega's - aan het opbouwen van een muziekcarrière.

Regisseur (en tante van Bruin) Sandra Parry volgt het muzikale avontuur op de voet en neemt de kijkers mee in de kleurrijke en inspirerende wereld van superster in wording Bruin Jackson, waarin niets onmogelijk is en waarin je groot mag dromen.

‘Er zijn al teveel kunstenaars met het syndroom van down’, zegt Bruin op een ochtend bij het ontbijt tegen zijn ouders. ‘Maar muziek is mijn echte droom.’ Hoewel de eerste reacties van zijn omgeving nog wat voorzichtig zijn, zet Bruin zijn plan door. Samen met zijn soulmate en collega-kunstenaar Jan Hoek, manager Hannah van der Heide en producer Mario Davidson begint hij aan de opnames voor een album en werkt hij toe naar een optreden. Zijn familie is bezorgd: wat als hij uitgelachen wordt op het podium?

Muzikaliteit zit in Bruins bloed. Vaak is hij dansend met zijn koptelefoon op te vinden in de straten van de Amsterdamse Jordaan. De titel van zijn debuutalbum heeft hij al bedacht: Cowboy van de Jordaan. Dankzij zijn charmes en doorzettingsvermogen weet hij velen aan zich te binden, van Abel van Gijlswijk (Hang Youth) en Donny Ronny (voorheen Stefano Keizers), tot Katja Schuurman die een glansrol vervult in zijn allereerste videoclip. De albumrelease in De Melkweg staat al gepland, maar als het project steeds groter wordt neemt ook de spanning bij Bruin toe. Wordt hij straks omarmt als de nieuwe superster?

Wat gaat dit muzikale avontuur Bruin brengen? En wat vindt zijn nieuwe verkering van zijn zelfgeschreven liedjes?

'Het Uur van de Wolf: Bruin Jackson Superstar' is te zien op dinsdag 22 oktober om 22.40 uur bij NTR op NPO 2.