Het thuisgevoel van gastouders Marieke en René in de derde aflevering van 'Serenade van Stef'

In de derde aflevering van de serie 'Serenade van Stef' van KRO-NCRV en Kansfonds ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos René en Marieke. Hun kinderen zijn al een tijd het huis uit, maar van een leeg nest is daarna nooit meer sprake geweest.

Want zij zetten hun huis open voor gasten die dat een poosje kunnen gebruiken, zoals voor de 21-jarige Ammar uit Jemen.

Duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning wachten momenteel in asielzoekerscentra (AZC’s) op een woning. Ammar richt zich helemaal op het vwo-schakelprogramma, zodat hij daarna naar de universiteit kan gaan. Maar op het AZC waar hij nu verblijft, is daar geen rust voor. Via de stichting Takecarebnb logeert hij daarom nu tijdelijk bij René en Marieke.

Ammar stort zich al van jongs af aan vol overgave op zijn doelen. Want hij wil graag tandarts worden. Tegenslag na tegenslag heeft hij al moeten verwerken, zowel in Jemen als na aankomst in Nederland. Het verbaast René en Marieke hoe hij het voor elkaar krijg om na een teleurstelling toch heel snel de knop weer om te zetten. 'Het ligt er maar aan waar je wieg staat hoe je leven eruit komt te zien', realiseert Marieke zich hierdoor nog maar eens.

René en Marieke vinden het normaal om hun huis open te stellen voor anderen. René: 'Het komt voort uit onze levensovertuiging: je leeft niet alleen voor jezelf en ziet om naar een ander. We hebben dat van huis uit meegekregen en hebben dat altijd geprobeerd te doen. Hoe meer mensen zich thuis voelen in de wereld, hoe meer wij ons ook zullen thuis voelen.'

Stef wil weten hoe het is om je huis te delen en vraagt zich af: 'Waarom doe ik dat eigenlijk zelf niet?'

'Serenade van Stef', vrijdag 10 december om 16.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.