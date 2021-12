Het thuisgevoel van de rondreizende architect Narda in tweede aflevering van 'Serenade van Stef'

In de tweede aflevering van de serie 'Serenade van Stef' van KRO-NCRV en Kansfonds ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos architect Narda. Zij verlaat binnenkort huis en haard. Met een Oost-Europese bus trekt ze de wereld in, op zoek naar haar thuis.

Wat moet uitgerekend een architect nou met een bus om in te wonen, vraagt Stef zich af. Een gesprek over haar idealen voor een betere wereld, voor zichzelf en voor anderen.

Al jaren is Narda op zoek naar een openbare plek waar mensen helemaal zichzelf kunnen zijn. Niet alleen als freelance architect, maar ook als vrijwilliger houdt ze zich hiermee bezig. Zo trok ze naar Lesbos toen daar de eerste vluchtelingen aankwamen en verbleef ze in Afrika als bouwbegeleider. Steeds als ze weer terugkwam in Nederland, overviel haar het gevoel dat ze zich hier niet helemaal thuis voelt. 'Op de plekken waar minder te kiezen viel, voelde ik me eigenlijk veel beter. Het valt me ook op dat we zo leven naar onze agenda’s, dat spontaan langskomen niet meer zo normaal is. Dat mis ik.'

Narda heeft besloten actie te gaan ondernemen. Met haar bus en een zelfgebouwde dome-tent trekt ze de wereld in. 'Met voorbijgangers ga ik het gesprek aan over je thuis voelen. Waarom moeten plekken altijd een functie hebben? Je gaat naar een cafeetje voor koffie, naar de bieb om een boek te lenen. Maar waarom is er geen plek om gewoon te kunnen ‘zijn’? Ik zoek een plek waar iedereen zich thuis voelt, waar je mag zijn wie je bent. Waar duidelijk wordt dat verschillend zijn leidt tot rijkdom.' Welk lied over thuiszijn weet Stef te destilleren uit het verhaal van Narda?

'Serenade van Stef', vrijdag 3 december om 16.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.