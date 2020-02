Het team van 'Knappe Koppen' buigt zich over de vraag van Caroline

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van jurist Caroline. Zij wil weten waarom er nog steeds een kloof is tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Om haar heen gaan steeds meer vrouwen minder werken omdat ze moeder worden. Ligt het misschien aan vrouwen zelf dat ze minder succesvol zijn? In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Caroline antwoord op haar vraag in de vorm van een privécollege van psycholoog Belle Derks. Zij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en dé autoriteit op het gebied van ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

