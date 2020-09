Het succes en de ondergang van 'Toppop', woensdag in 'Andere Tijden'

Zo hielpen de Dolly Dots Toppop om zeep; In 'Andere Tijden' het grote succes en de pijnlijke ondergang van een iconisch muziekprogramma.

26 keer treden de Dolly Dots op in 'Toppop'. Als ze eindelijk hun eerste en enige nummer 1 hit scoren – 'Love me just a little bit more' – geven ze de primeur aan aartsrivaal 'Countdown'. Het zal de doodssteek zijn voor 'Toppop', het legendarische muziekprogramma dat zo belangrijk was geweest voor hun carrière. 'We werden beschouwd als overlopers', vertelt Dolly Dot Esther Oosterbeek in deze uitzending van 'Andere Tijden'. 'Toppop'-regisseur Bert van der Veer: 'We werden ingehaald door 'Countdown'. Ze hadden de artiesten het eerst, ze hadden de clips het eerst, we waren kansloos.'

'Toppop' start op 22 september 1970 als een revolutionair wekelijks muziekprogramma. De grootste artiesten en bands ter wereld schuiven maar wat graag aan: Michael Jackson, The Beach Boys, Blondie, David Bowie, Whitney Houston; állemaal zijn ze langs geweest. 'Dit is het contract van Queen'. 'Toppop'-kroniekschrijver Richard Groothuizen toont een in het Nederlands opgesteld A4-tje waarin de band wordt gesommeerd om 11 uur in de studio aanwezig te zijn en geen witte of blauwe kleding te dragen.

En kunnen bands niet naar 'Toppop' komen, dan komt 'Toppop' gewoon naar ze toe. Hilarisch /iconisch zijn de beelden van de playbackende wereldster Demis Roussos op de Akropolis in Athene. Sonja ter Laag bedient de playbackmachine, terwijl haar vader filmt. In haar bagage heeft ze een gefiguurzaagd houten 'Toppop'-blok meegenomen. 'Daarmee filmden we allerlei trucs zodat Toppop overal in de clip ter zien is', herinnert ze zich.

Natuurlijk ontbreken Penney de Jager (met haar typische Penny-moves) en Ad Visser niet in de uitzending. Op de vraag of Ad 'mister Toppop' is geworden, reageert hij licht geërgerd: 'Kan iemand de regisseur wat pillen geven? Want hij begint nu hele rare vragen te stellen.’'

'Andere Tijden', woensdag 9 september om 22.15 uur bij de NTR op NPO 2.