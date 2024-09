Het spannende oktober-programma van Paramount

Paramount kondigt een spectaculaire reeks films, series en animaties voor oktober aan op Nickelodeon, Nick Jr., MTV, Comedy Central en Paramount Network. In oktober kunnen kijkers een gevarieerd aanbod vol aan thrillers, avonturen, drama en komedie verwachten met hun favoriete personages. Nickelodeon & Nick Jr. Jonge kijkers kunnen zich klaar maken voor een maand vol plezier en avontuur! De première van seizoen 2 van Rubble and Crew wordt uitgezonden vanaf maandag 30 september. De afleveringen zijn iedere schooldag te zien om 17:30 op Nickelodeon Nederland en om 18:15 in België. Nickelodeon en Spin Master vieren de terugkeer van Rubble en zijn team nadat ze verhuisd zijn naar Builder Cove voor nieuwe avonturen en uitdagingen. Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles, geproduceerd door Seth Rogen's Point Grey Pictures en Nickelodeon Animation, gaat in première op zondag 29 september om 18:00 uur en is daarna elke zondag tot 3 november te zien. Deze coole animatieserie volgt Leo, Raph, Donnie en Mikey, die NYC beschermen tegen nieuwe bedreigingen en samenwerken met oude bondgenoten. De nieuwe CG-animatieserie Sam en de Schaduwridders, gebaseerd op de bestsellers van Lincoln Peirce, maakt haar debuut op maandag 14 oktober om 19:30 uur. De 10-jarige Max gaat samen met zijn vrienden op een spannende zoektocht om het Koninkrijk Byjovia te redden van duistere krachten. Ook brengt oktober de Halloween-specials met zich mee! Vier het 25-jarig jubileum van SpongeBob met griezelige avonturen in Kamp Koral en met Patrick Star's onheilspellende voorspellingen. Kijk SpongeBob SquarePants: Kreepaway Kamp op zondag 20 oktober om 11:30, met daarna een herhaling om 14:15 uur. Als afsluiter gaat de speelfilm Halloween in het Heuse Huize Herrie in première op zondag 27 oktober om 14:15 en daarna nog eens om 18:30 uur. Doe mee met de jaarlijkse Halloween Spooktacular van Huize Herrie vol streken, traktaties, kostuums en muziek. MTV Maak je klaar voor intense competitie en dramatische persoonlijke verhalen! The Challenge seizoen 40 begint op woensdag 25 september om 22:00 uur. In The Challenge 40: Battle of the Eras worden 40 legendarische deelnemers uit de 26-jarige geschiedenis van de serie herenigd. Ze vertegenwoordigen hun 'Challenge Era' in een epische strijd, waar legendes botsen en strijden om hun namen te vereeuwigen als Challenge 40-kampioenen en hun deel van het prijzengeld, een miljoen dollar, te verdienen. Teen Mom: The Next Chapter seizoen 2 gaat in première op dinsdag 1 oktober om 22:00 uur. De Teen Moms worden geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: het opvoeden van tieners. Tegelijkertijd moeten ze hun eigen relaties onderhouden en doen ze schokkende persoonlijke ontdekkingen. Mackenzie McKee keert terug als vaste deelnemer en Jenelle Evans maakt een speciale verschijning. Seizoen 15 van de populaire competitie serie Ink Master gaat exclusief in première op donderdag 24 oktober om 22:00 uur. Een verrassende wending zorgt voor opschudding in de competitie, terwijl de deelnemers strijden om $250.000 en de titel van Ink Master. De show wordt gepresenteerd door Joel Madden, artiest-ondernemer, cultuurliefhebber en leadzanger van de pop/punkband Good Charlotte, en geproduceerd door MTV Entertainment Studios en Truly Original.Drievoudig Ink Master-kampioen DJ Tambe sluit zich aan bij het juryteam van dit seizoen, dat bestaat uit terugkerende juryleden Ryan Ashley, de eerste vrouwelijke tatoeëerder die de competitie won, en Nikko Hurtado, een van 's werelds beste kleur-realismekunstenaars. Comedy Central Bereid je voor op een maand vol lachen en spanning! Superstore gaat in première op 30 september, met afleveringen op maandag t/m vrijdag om 18:30 uur. De serie volgt de hilarische en chaotische levens van de excentrieke medewerkers en bizarre klanten bij Cloud 9, een winkel waar elke dienst een nieuw avontuur is. Ghosts seizoen 3 is vanaf 7 oktober elke maandag te zien om 20:30 uur. Volg Samantha en Jay terwijl ze hun spookachtige B&B beheren met hulp van hun excentrieke, ondode huisgenoten. Daarnaast zijn er exclusieve tv-premières, waaronder The Bad Guys op 19 oktober en Minions: The Rise of Gru op 26 oktober, beide om 20:30 uur. Paramount Network Boeiende drama- en actieseries keren terug met nieuwe afleveringen! De langverwachte serie Royal Pains gaat in première op dinsdag, 14 oktober om 18:00 uur. Volg Dr. Hank Lawson tijdens zijn avonturen als conciërge-arts in de Hamptons. Deze serie belooft nieuwe medische uitdagingen en persoonlijke dilemma's die kijkers op het puntje van hun stoel zullen houden. De spannende serie Scorpion gaat in première op maandag 21 oktober om 18:00 uur. Duik in de wereld van Scorpion, waar een team van geniale buitenbeentjes wereldwijde bedreigingen aanpakt. Deze geheel nieuwe serie zit vol adrenaline-pompende missies en complexe probleemoplossingen. Tijdens de Halloween Movie Week gaan er twee films in première. De eerste film is Scream VI (2023), donderdag 31 oktober. De overlevenden van de Ghostface-moorden verlaten Woodsboro en beginnen een nieuw hoofdstuk in New York City. Daarna volgt Halloween Ends op vrijdag 1 november. Het plot volgt de buitenstaander Corey Cunningham die verliefd wordt op de kleindochter van Laurie Strode. Een reeks gebeurtenissen, waaronder een ontmoeting met Michael Myers, brengt hem ertoe een seriemoordenaar te worden. Er gaan nog twee spannende films in TV-première in oktober. Als eerste Ambulance op vrijdag 11 oktober. Twee overvallers stelen een ambulance nadat hun overval misloopt. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves is te zien op 18 oktober. Een charmante dief en een groep bij elkaar geraapte avonturiers gaan op een zoektocht om een verloren relikwie terug te halen, maar dingen lopen gevaarlijk mis wanneer ze de verkeerde mensen tegenkomen. Alle films worden om 20:00 uur uitgezonden.

