Het schrijnende verhaal van Mirjam maandag in 'Radar'

Een biertje zonder alcohol kan je verrassen: hoe deze toch naar echt bier smaakt. Maar hoe zit dat met wijn? Wat wordt er aangeboden in de supermarkt? Kun je daar een alcoholvrije witte wijn kopen, die het etiket 'wijn' waardig is?

Want voor je het weet staat 'Dry January' weer voor de deur dus toch handig om te weten. Maandag in 'Radar'; een smaaktest van 5 alcoholvrije wijnen uit de supermarkt door 3 wijnkenners.

Mirjam woont al een jaar met haar vierjarige zoontje in een hotel. Door omstandigheden kan ze geen huis krijgen en veel hulp krijgt ze niet want ze valt net tussen alle regelingen in. Mirjam is wanhopig, omdat al haar inkomsten op gaan aan hotelkosten en warme maaltijden voor haar zoontje. Ze doet onlangs haar verhaal bij haar fysiotherapeut. Haar fysiotherapeut trekt zich het lot van Mirjam aan en roept de hulp in van Radar. Fons zoekt uit waar het mis gaat en of er toch een manier is om een huis voor Mirjam en haar zoontje te regelen. Een claim waar 'Radar' al geruime tijd aandacht aan besteedt.

Hoe lager je cholesterol, hoe beter, omdat je anders het risico loopt op hart- en vaatziekte. In de documentaireserie 'Radar Extra' lieten we een jaar geleden nog zien dat er géén hard wetenschappelijk bewijs is voor de claim 'the lower the better'. Die uitzending riep veel vragen op, vooral bij mensen die een erfelijke aandoening hebben waardoor ze een extreem hoog cholesterol hebben, zogenaamde FH-patiënten. Hen wordt vaak geadviseerd een leven lang medicijnen te slikken waarvan sommige enorme bijwerkingen hebben. We spreken patiënten, onderzoekers, en artsen. De voor- en tegenstanders.

