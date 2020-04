'Het Ramadangevoel' met Karim Amghar iedere vrijdag tijdens de ramadan op NPO 2

In de vierdelige serie 'Het Ramadangevoel' onderzoekt presentator Karim Amghar hoe moslims in Nederland de ramadan vieren, zeker nu deze periode vanwege de coronacrisis anders zal verlopen dan normaal.

Dit jaar vindt de ramadan plaats van 24 april t/m 23 mei. Vier weken lang onthouden gelovige moslims zich van eten en drinken van zonsopkomst tot zonsondergang. Voor moslims is de ramadan de belangrijkste en gezelligste maand van het jaar. Het is een maand van familiebijeenkomsten en Iftars (de maaltijd na zonsondergang) door het hele land. Door de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis zal deze ramadan heel anders verlopen dan andere jaren. Maar de crisis leidt ook tot grote creativiteit en solidariteit onder moslims om er, tegen wil en dank, toch een bijzondere en spirituele maand van te maken.

De serie, die zal worden gedraaid tijdens de ramadan, bestaat wekelijks uit verschillende rubrieken:

In de rubriek 'Ramadanhelden' ontmoet Karim moslims die creatieve acties ondernemen om andere moslims te helpen om op een goede en gezonde manier deze bijzondere ramadan door te komen. Zoals het helpen van ouderen of mensen die juist in deze maand eenzaam zijn.

In 'Mijn Ramadangevoel' laten jonge artiesten (stand up comedians, rappers, acteurs) zien hoe zij deze ramadan beleven.

In 'Het Ramadangesprek' praat Karim met (bekende) moslims die een inspirerende boodschap hebben over de betekenis van de ramadan juist in deze periode.

In 'Ramadanvloggers' geven mensen die meedoen aan de ramadan en blijven doorwerken een inkijkje met hun mobiele telefoon in wat zij deze vastenperiode mee maken.

Karim Amghar (30) is schrijver, programmamaker, presentator van onder andere NTR programma ‘Karim Pakt Zijn Kans’, en docent. In 2018 ontving hij de compassieprijs voor het tegengaan van polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving.

'Het Ramadangevoel', vrijdagen vanaf 1 mei om 18.10 uur bij de NTR op NPO 2.