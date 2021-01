'Het Museum van Nederland': Nederland samengevat in één tentoonstelling

In de vierde aflevering van 'Het Museum van Nederland' ontvangen Dione de Graaff en Diederik Ebbinge onder meer twee zussen.

Zij nemen een jurk mee en delen het bijzondere bijbehorende verhaal over de bevrijding in 1945. Sportexpert Jurryt van de Vooren krijgt de voetbalschoenen van legende Marco van Basten onder ogen. En besluit expert Peter van Duinen zelf op zoek te gaan naar een voorwerp dat volgens hem niet mag ontbreken in de tentoonstelling: een DAF!

'Het Museum van Nederland', woensdag 6 januari om 20.30 uur op NPO 1.