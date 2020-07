'Het Mooiste Meisje van de Klas': Yvonne uit Epe

In de bossen van Epe groeit in de jaren '70 een mooi, mysterieus meisje op: Yvonne. Yvonne hoort bij een bijzonder, artistiek gezin.

Nieuwsgierige Yvonne heeft als jong meisje met de uitgestrekte bossen een groot speelterrein. Maar na de middelbare school is er een hele wereld die verkend moet worden. Daarom vertrekt ze na de middelbare school voor twee jaar als au pair naar Marseille. Niet de meest veilige stad voor een jong meisje in de jaren '80, maar Yvonne ziet vooral het avontuur.

Een Frans vriendje, afkomstig van Martinique, laat Yvonne dromen naar de eilanden in Caraïben. En ook deze droom weet Yvonne weer om te zetten in avontuur, door bij terugkomst in Nederland een baan aan te nemen als stewardess op een zeiljacht. Acht jaar lang bevaart Yvonne de wereldzeeën en ziet de meest schitterende plekken. Maar haar hart wordt veroverd op Malta, door een Zuidafrikaanse Brit die ook de wereld over vaart.

Yvonne raakt zwanger van hem en hoewel er getrouwd wordt, staat huisje-boompje-beestje nog niet in hun woordenboek. Verschillende huisjes in verschillende landen worden bewoond, maar haar man blijft altijd varen, waardoor Yvonne soms maandenlang alleen met haar dochter is. Maar ook met z’n tweetjes staat Yvonne altijd haar mannetje. Jaap ontmoet Yvonne in haar huidige woonplaats: Epe. Waarom is Yvonne na zo'n turbulent leven toch weer teruggekeerd naar haar geboortegrond? En is hiermee haar leven ook in een rustiger vaarwater gekomen?

