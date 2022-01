'Het Mooiste Meisje van de Klas' over Alana Kolesnik

Foto: © AVROTROS 2020

In 1994 komt de Litouwse schone Alana Kolesnik de klas van het Bataafse Kamp in Hengelo binnengestapt. Met haar mysterieuze achtergrond en mooie glimlach is ze een opvallende verschijning in Twente.