'Het Mooiste Meisje van de Klas': Claudia uit Haarlem

Foto: © AVROTROS 2020

Claudia Rademaker groeide op als Indisch meisje in het Haarlemse Parkwijk. Op de lagere school had ze het niet makkelijk, ze was het enige meisje in de klas met een ander kleurtje en dit leidde tot pesterijen van haar klasgenoten.

Dit had een grote impact op Claudia. Op de middelbare school ontwikkelde ze zich tot een prachtige tiener en maakte ze veel nieuwe vrienden. Ze was ze door iedereen geliefd, maar Claudia bleef onzeker. Nadat ze haar HAVO diploma had gehaald vonden haar ouders het tijd dat Claudia uit haar schulp zou kruipen, ze gaven haar op voor de Miss Haarlem verkiezing die zij ook meteen won! Toen Claudia eindelijk ook in zichzelf begon te geloven ging het snel. Het modellenwerk bracht haar naar Azië en in Indonesië groeide zij uit tot een van de meest bekende modellen. Ze trouwde met een welgestelde man en Claudia leefde als een prinses.

Maar het sprookje kende ook een keerzijde; als je opgroeit met een minderwaardigheidscomplex dan is het moeilijk om je eigen grenzen aan te geven en Claudia voelde zich gevangen in een gouden kooi... Na vele jaren van verdriet en angst heeft Claudia zich weten te ontworstelen uit het milieu waarin zij niet zichzelf kon zijn. Momenteel leidt ze een leven in het Zweedse Stockholm.

