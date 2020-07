'Het Mooiste Meisje van de Klas': Babiche Bakker

Foto: © AVROTROS 2020

Babiche Bakker lijkt als jong meisje alles mee te hebben: vanaf haar negende is ze een succesvol kindmodel en ze krijgt haar eerste zoen al op de lagere school.

Maar weinig mensen weten echter dat achter het vrolijke lachebekje een triest verleden schuilt. Haar eigen vader heeft ze sinds ze acht maanden was nooit meer gezien en samen met haar moeder en broertje is ze gevlucht voor haar stiefvader.

Op de Amsterdamse van Baerlestraat lijkt alles op zijn plek te vallen bij haar derde vader. Al op jonge leeftijd bepaalt Babiche hoe ze haar leven wil leven. Dat bestaat in haar jeugd voornamelijk uit plezier maken, uitgaan en lange zomervakanties in Ibiza. De hele school denkt dat Babiche later een succesvol model wordt óf een rijke man trouwt. Maar er is ook een keerzijde die weinig mensen zien. Zo wordt ze vaak aan haar lot overgelaten en moet dan de zorg over haar kleine broertje dragen.

Na de middelbare school heeft Babiche veel verschillende banen gehad. Die kenmerken zich vooral door hard werken en veel plezier maken. Zo komt ze terecht in een fameuze Amsterdamse coffeeshop, waar ze de dagelijkse leiding in handen krijgt. Ze heeft altijd veel plezier gehad in haar werk, maar realiseert zich ook dat het waarschijnlijk niet het pad is dat haar klasgenoten en familieleden voor ogen hadden. Jaap ontmoet Babiche in Amsterdam.

Nu de samenleving even gepauzeerd lijkt, neemt ook Babiche een stap terug en reflecteert zij samen met Jaap het verleden en vooral ook de belangrijke stappen die nu gaan komen.

'Het Mooiste Meisje van de Klas', maandag 6 juli om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.