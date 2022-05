Door te eten, te wonen, te kopen en te reizen gebruikt ieder van ons een stuk aarde. Dit noemen we de ecologische voetafdruk. Nederlanders leven letterlijk op te grote voet.

Drie aardbollen, zoveel zouden we nodig hebben als iedereen op de wereld zou leven zoals wij in Nederland. Waar hebben we al die grond voor nodig? Presentatoren Janouk en Nizar gaan in de vijfdelige serie 'De Klokhuis Voetafdruk' op zoek naar het antwoord op deze vraag. Benieuwd naar je eigen voetafdruk? Met de online Voetafdruk-test kan je je voetafdruk berekenen, en ontdekken welke keuzes die voetafdruk groter of kleiner maken. Vanaf 17 mei beschikbaar via hetklokhuis.nl.

Met ons consumptiepatroon overschrijden we de beschikbare hoeveelheid grond van de aarde. De gemiddelde Nederlandse voetafdruk in een jaar is 5 hectare! In 'Het Klokhuis' over de Voetafdruk laat 'Het Klokhuis' deze ecologische voetafdruk op ware grootte zien. Hiervoor zijn onder andere opnames gemaakt op de Floriade 2022 en op lichtfestival Glow, waar onze voetafdruk op ware grootte is gevisualiseerd. Door de omvang van de voetafdruk fysiek zichtbaar te maken, er langs te rennen en Aer boven de filmen, maakt het beeld écht indruk, en wordt de omvang van het probleem daadwerkelijk tastbaar en inzichtelijk.

De ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk is een rekenmethode die wereldwijd gebruikt wordt om te bepalen hoeveel m² aarde we per persoon per jaar verbruiken. Alles wat we consumeren kan omgerekend worden in vierkante meters die nodig zijn voor de productie ervan. Met deze methode is het mogelijk om landen onderling te vergelijken, alsook om de toe- of afname van de gemiddelde voetafdruk van een land over de periode van een aantal jaren te bekijken.

Lesbrief en Meet Up

Ben je docent en wil je dit onderwerp in de klas behandelen? Bij deze serie wordt een lesbrief aangeboden. Vanaf 17 mei beschikbaar via hetklokhuis.nl.

Ook is de ecologische voetafdruk onderwerp van een nieuwe 'Klokhuis Meet Up', op dinsdag 24 mei om 11.00 uur. De Meet Up wordt live gestreamd en kan dus live in de klas meegekeken worden via computer of digibord.

Afleveringen

17 mei 2022 De voetafdruk van Nederland

Om te leven heeft iedereen een stukje van de aarde nodig: groente komt van landbouwgrond, stof voor je kleding van een katoenplantage en hout uit bossen. Het stuk land dat één persoon nodig heeft om een jaar te leven, noem je je ecologische voetafdruk. De voetafdruk van een Nederlander is behoorlijk groot, bijna even groot als 40 Olympische Zwembaden bij elkaar! Janouk zoekt uit hoe dat komt en of onze voetafdruk niet wat kleiner kan. Ook de ene Cowboy heeft een grotere voetafdruk dan de andere.

24 mei 2022 De voetafdruk: Eten

Door te leven gebruikt iedereen een stukje van de aarde. We noemen dit stukje land je ecologische voetafdruk. Een groot deel van je voetafdruk is nodig voor het maken van eten. Vooral voor de productie van vlees is veel land nodig. Alleen een weiland voor de koe is niet genoeg. In deze aflevering zoekt Janouk uit hoe dat zit. Bezorgde Ouders heeft tips voor de omgang met een kind dat vegetariër wordt.

31 mei 2022 De voetafdruk: Wonen

Door te leven gebruikt iedereen een stukje van de aarde. We noemen dit stukje land je ecologische voetafdruk. De hele wereld verduurzamen lukt niet in een dag, maar thuis kun je ook een hoop doen. Van zonnepanelen op het dak, of isoleren, tot iets kleins als een lampje uitdoen dat je niet gebruikt. In ons huis hebben we het zelf voor het zeggen! Pien en Lobbert gaan ook duurzamer wonen.

7 juni 2022 De voetafdruk: Kopen

Door te leven gebruikt iedereen een stukje van de aarde. We noemen dit stukje land je ecologische voetafdruk. Een deel van je voetafdruk bestaat uit alle spullen die je koopt: boeken, schriften, kleren, telefoons, schoenen. We kopen in Nederland best veel spullen. Hoe komt dat? En kan dat ook anders? Ton probeert de koopverslaving van Liesbeth te stoppen.

14 juni 2022 De voetafdruk: Reizen

Door te leven gebruikt iedereen een stukje van de aarde. We noemen dit stukje land je ecologische voetafdruk. Door te reizen wordt je voetafdruk ook groter. Dat komt vooral omdat veel voertuigen vervuilende gassen uitstoten. Nizar zoekt uit hoe dat zit. Ook bezoekt hij wetenschappers die werken aan duurzamere manieren van reizen. Klokko heeft een vakantie die helemaal klimaatneutraal is.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Almere, Stichting Brook Foundation en Triodos Foundation.

De online Voetafdruk-test is mede mogelijk gemaakt door Stichting Afstands Educatie.

'Het Klokhuis over de Voetafdruk', vanaf 17 mei 5 dinsdagen om 18.45 uur op NPO Zapp.