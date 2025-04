Het is weer Meimaand Filmmaand bij Veronica

De Meimaand Filmmaand staat bol van epische blockbusters, waaronder 'Deadpool', 'Deadpool 2' en de complete 'Pirates of the Caribbean'-reeks.

Aan nostalgie ook geen gebrek, met Ghostbusters, Lethal Weapon, Beverly Hills Cop, Back to the Future en Rambo. Zet je schrap voor een maand vol adrenaline, avontuur en de grootste films. Natuurlijk, bij Veronica.

Beast – zaterdag 3 mei, 20.00 uur

Idris Elba speelt de hoofdrol in deze bloedstollende thriller over een vader en zijn twee tienerdochters die opgejaagd worden door een bloeddorstige leeuw, die duidelijk wil maken dat er maar één de baas is op de savanne.

Jurassic World: Dominion – zaterdag 24 mei, 20.00 uur

Vier jaar na de verwoesting van het eiland Isla Nublar leven – en jagen – dinosaurussen nu overal ter wereld. Voor eens en altijd wordt duidelijk of de mens bovenaan de voedselketen kan blijven staan in een wereld die hij moet delen met de meest angstaanjagende wezens die ooit hebben geleefd. Met in de hoofdrollen Chris Pratt, Bryce Dallas Howard en Jurassic Park-oudgedienden Sam Neill, Laura Dern en Jeff Goldblum.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – dinsdag 27 mei, 20.30 uur

De geliefde ruimteheld Peter Quill (Chris Pratt) worstelt met het verlies van Gamora (Zoë Saldaña). Maar wanneer het turbulente verleden van Rocket (Bradley Cooper) de Guardians inhaalt, staat hun wereld op z’n kop. Peter moet zijn team bijeenbrengen voor een levensgevaarlijke missie om Rocket te redden—een missie die het voortbestaan van de Guardians zoals we die kennen op het spel zet.

De volledige Meimaand Filmmaand bij Veronica

Godzilla Minus One (tv-première) – zaterdag 26 april, 20.00 uur

King Kong (2005) – zaterdag 26 april, 22.40 uur

Morbius (tv-première) – maandag 28 april, 20.30 uur

Punisher: War Zone – maandag 28 april, 22.30 uur

Deadpool – maandag 29 april, 20.30 uur

Hellboy – maandag 29 april, 22.35 uur

Lethal Weapon – donderdag 1 mei, 20.30 uur

Beverly Hills Cop – donderdag 1 mei, 22.40 uur

Beast (tv-première) – zaterdag 3 mei, 20.00 uur

First Blood – zaterdag 3 mei, 21.45 uur

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl – maandag 5 mei, 20.30 uur

Deadpool 2 – dinsdag 6 mei, 20.30 uur

Hellboy II: The Golden Army – dinsdag 6 mei, 22.45 uur

Lethal Weapon 2 – donderdag 8 mei, 20.30 uur

Beverly Hills Cop 2 – donderdag 8 mei, 22.40 uur

Jurassic World – zaterdag 10 mei, 20.00 uur

Rambo: First Blood Part II – zaterdag 10 mei, 22.20 uur

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest – maandag 12 mei, 20.30 uur

Guardians of the Galaxy – dinsdag 13 mei, 20.30 uur

Back to the Future – dinsdag 13 mei, 22.45 uur

Lethal Weapon 3 – donderdag 15 mei, 20.30 uur

Beverly Hills Cop 3 – donderdag 15 mei, 23.00 uur

Jurassic World: Fallen Kingdom – zaterdag 17 mei, 20.00 uur

Rambo III – zaterdag 17 mei, 22.30 uur

Pirates of the Caribbean: At World’s End – maandag 19 mei, 20.30 uur

Guardians of the Galaxy Vol. 2 – dinsdag 20 mei, 20.30 uur

Back to the Future Part II – dinsdag 20 mei, 23.05 uur

Lethal Weapon 4 – donderdag 22 mei, 20.30 uur

Blitz – donderdag 22 mei, 23.00 uur

Jurassic World: Dominion (tv-première) – zaterdag 24 mei, 20.00 uur

The Commuter – zaterdag 24 mei, 22.50 uur

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides – maandag 26 mei, 20.30 uur

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (tv-première) – dinsdag 27 mei, 20.30 uur

Back to the Future Part III – dinsdag 27 mei, 23.30 uur

Ghostbusters – donderdag 29 mei, 20.30 uur

Ghostbusters II – donderdag 29 mei, 22.30 uur

Jurassic Park – zaterdag 31 mei, 20.00 uur

Rise of the Planet of the Apes – zaterdag 31 mei, 22.35 uur

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales – maandag 2 juni, 20.30 uur