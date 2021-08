Het is weekend in 'Een Huis Vol'

Het is weekend in Bathmen en terwijl de vrouwen beneden al aan het ontbijt zitten ligt vader Alex nog op één oor, maar niet voor lang.

De vierling vindt het hoog tijd dat hun vader wakker wordt en maken met liefde een ontbijtje voor hem klaar. Helaas zit een fysieke ontmoeting met opa en oma er vandaag nog niet in, maar gelukkig kunnen ze wel met het hele gezin videobellen.

Ook in Amsterdam is het bij de familie Cudogham al vroeg dag. De kinderen moeten vandaag namelijk gewoon naar school. Komen alle kinderen aangekleed en wel op tijd op school aan? Dochter Lois is vandaag thuis. Samen met haar moeder en met een klein beetje hulp van haar broertje Oos maken ze zelf wasmiddel.

Bij de familie Jelies staat er vandaag een echo op de planning en gelukkig mag Johan dit keer mee. Eén ding is zeker, het geslacht van de negende telg blijft nog altijd een verrassing. Al denken de kinderen het al wel te weten…

In Duitsland wordt het hele gezin aangestoken door het fanatieke sporten van Thaila en Xavieé. Ook Rob trekt zijn trainingspak en sportschoenen uit de kast voor een boks training met al zijn kroost.

'Een Huis Vol', donderdag 19 augustus om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.