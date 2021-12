Het is druk bij de Cudoghams in 'Een Huis Vol'

Het is zaterdag en dat betekent drukte bij de Cudoghams! De oudste meiden gaan het hockeyveld op en thuis worden de muren onder handen genomen. De familie woont al een tijd in het appartement in Amsterdam en dan gebeuren de nodigen ongelukken, zelfs tegen de muur. Tijd om dat aan te pakken!

Bij de Buddenbrucks worden er stappen ondernomen om de wellness te realiseren. Rob, Thaila en Xaviee duiken de kelder in. Het is een groot project en er moet veel voor gedaan worden. Als ze alles hebben opgemeten, stappen Rob en Thaila de auto in, op zoek naar een zwembad.

Op Urk gaat de familie Jelies terug in de tijd. Vader Johan en moeder Janneke vinden het belangrijk dat hun kinderen leren over de Urker tradities. Ze gaan het centrum van Urk in om zichzelf helemaal om te toveren tot een echte ouderwetse Urker familie maar of alle kinderen dat zo leuk vinden?

'Een Huis Vol', dinsdag 28 december om 21.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.