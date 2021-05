Het huwelijk van Máxima in nieuwe afleverig van 'Dionne Dichtbij'

Na een lange en emotionele aanloop is het dan zover: op 2-2-2002 trouwt Máxima Zorreguieta haar Kroonprins. Tijdens het burgerlijk huwelijk in de Amsterdamse Beurs van Berlage hangt – ondanks de voelbare afwezigheid van haar ouders – een ontspannen sfeer.

Hof-regisseur Rudolf Spoor vertelt dat de super close-up van de beroemde traan van Máxima beslist geen toeval was. Máxima schrijft lieve, persoonlijke, handgeschreven bedankbriefjes na het huwelijk en amazone Anky van Grunsven blijkt een bijzondere relatie met de Koningin te hebben. De de vaste couturier van Máxima, Edouard Vermeulen legt in zijn atelier in Brussel uit waarom Máxima zo’n stijlicoon is.

