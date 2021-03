Het Grote Emancipatiedebat in 'De Nieuws BV'

Moet kinderopvang gratis worden? Moeten bedrijven worden verplicht om de loonkloof tussen mannen en vrouwen op te lossen? En is emancipatie alleen een vrouwending?

In samenwerking met WOMEN Inc. organiseert het BNNVARA-programma 'De Nieuws BV' op Internationale Vrouwendag het Grote Emancipatiedebat. Verschillende politieke partijen gaan in debat over gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Het debat wordt geleid door Natasja Gibbs en Patrick Lodiers.

De volgende zes Tweede Kamerleden nemen deel aan het debat: SP: Renske Leijten, VVD: Bente Becker, CDA: Wytske Postma, GroenLinks: Corine Ellemeet, PvdA: Attje Kuiken en D66, Vera Bergkamp

'De Nieuws BV', maandag 8 maart om 12.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.