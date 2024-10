'Het gezicht van de zee' – over de menselijke relatie met de zee in 'De Boeddhistische Blik'

De zee is een ongrijpbare en uitgestrekte wereld die ons leven op talloze manieren beïnvloedt. Maar als mens hebben we wel degelijk invloed op dit leven.

In de documentaire van Alexander Oey: 'Het gezicht van de zee' volgen we de zoektocht van ontdekkingsreiziger en bioloog Arita Baaijens naar de menselijke relatie met de zee. 'We zijn als mens te veel onthecht geraakt van het systeem waar we onoverkomelijk deel van uitmaken. Het zijn onze longen, ons hart, en onze bloedvaten.'

Te lang hebben we de zee gezien als louter economisch winstgebied: een gebied waar we vissen, boren, afval lozen en windmolens bouwen. Arita Baaijens, ontdekkingsreiziger en bioloog, wil niet langer blijven toekijken en solliciteert bij de Noordzee om 'spreker van al het leven in de zee' te worden. Maar voordat ze die functie kan krijgen, moet ze weten wie die zee eigenlijk is.

Een zoektocht langs de kusten

Met die vraag in gedachte reist Baaijens naar de landen waar de Noordzee reikt om in gesprek te gaan met mensen vanuit verschillende disciplines en hen te vragen naar hun relatie met de zee: van dichters tot duikers, van antropologen tot kunstenaars. Met de gedachte van de zee als een ware gesprekspartner, praat ze met hen over de menselijke verhouding tot de ongrijpbare kracht van het water.

'Het gezicht van de zee' is een zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe wij als mens de zee kunnen leren kennen. Een reflectie op onze menselijke relatie met de natuurlijke wereld om ons heen.

'De Boeddhistische Blik' is de titel waaronder alle programma’s van de boeddhistische stroming vallen. De uitzendingen worden verzorgd door KRO-NCRV.

'Het gezicht van de zee' wordt op zondag 27 oktober om 15.25 uur uitgezonden door 'De Boeddhistische Blik' bij KRO-NCRV op NPO 2.