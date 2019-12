'Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen': december (slot)

Maandag 30 december is de laatste aflevering van de MAX-dramaserie 'Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen' te zien. Hendrik neemt afscheid van Leonie en Edward, en gaat een eenzame kerst en dito oud en nieuw tegemoet.

De bomen zijn kaal en het tehuis is bijna leeg. Hendrik is één van de laatst overgebleven bewoners en staat op het punt te verhuizen naar Bergen aan Zee. Hij neemt afscheid van Leonie en Edward, en gaat een eenzame kerst en dito oud en nieuw tegemoet. Dan ontdekt Hendrik dat Frida heel dicht bij zijn nieuwe zorgcentrum woont. De postume brief van Evert blijkt heel wat verrassingen in petto te hebben…

Cast

O.a. Kees Hulst (Hendrik Groen), André van Duin (Evert), Carry Tefsen (Leonie), Coby Timp (Grietje), Dries Smits (Edward), Rob van de Meeberg (Graeme), Ad van Kempen (Antoine), Rick Nicolet (Ria), Anne Lamsvelt (Coby de Roos), Rosa Reuten (Directrice Stelwagen), Tina de Bruin (Tine), Frieda Pittoors (Eugenie La Croix) en Ali Çifteci (Oktay Dürüst).

'Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen, Zolang er leven is' – December, maandag 30 december om 22.40 uur op NPO 1.