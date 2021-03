'Het Geheim van de Meester' reconstrueert 'trompe l'oeil'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

Deze week reconstrueert het team een 17e eeuws 'trompe l'oeil': een bedrieglijk echt geschilderde afbeelding van een prikbord met daarop kostbare persoonlijke spulletjes van de schilder zelf; Samuel van Hoogstraten, een leerling van Rembrandt.

Michel en Thijs proberen alle afgebeelde spulletjes voor Lisa te verzamelen of zelf te maken. Lisa staat voor de uitdaging om alle structuren van deze verschillende materialen met haar kwast levensecht weer te geven. Ook duikt Michel in de symboliek van de getoonde spulletjes en ontdekt daardoor meer over het kinderloze huwelijk van Van Hoogstraten en zijn vrouw Sara.

