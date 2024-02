'Het Familiediner' is terug

Het achtentwintigste seizoen van 'Het Familiediner' komt eraan! Deze keer in een deels nieuw jasje. EO-presentator Bert van Leeuwen brengt dit seizoen niet alleen families om tafel die ruzie hebben.

Hij zorgt er ook voor dat families samenkomen die graag iets willen vieren, maar waarbij dit zonder hulp niet mogelijk is. Naast deze nieuwe familiediners, blijft de vertrouwde vraag als de limousine komt voorrijden: zit er iemand in?

Van een sweet sixteen tot een kraamfeestje en van overgevlogen worden vanuit Costa Rica tot knallende ruzies in de huiskamer. Alles komt voorbij in dit nieuwe seizoen van het EO-programma 'Het Familiediner'.

Voldoening

Bert van Leeuwen over het succesvolle 'Familiediner': 'Om na 23 jaar iets heel nieuws te doen vond ik super en heel verfrissend, maar mijn grote uitdaging blijft ook in deze serie om ruziënde familieleden na jaren weer aan één tafel te krijgen. Ook daar heb ik na al die jaren nog steeds lol in en haal ik veel voldoening uit.'

Leven vieren

Ook heftige en soms uitzichtloze situaties pakt Bert met beide handen aan, zoals bij Jaimy Vanenburg. Jaimy wordt verrast met een surprise-party om haar leven te vieren. Ze is al twee jaar ernstig ziek en het is een wonder dat ze nog leeft. Samen met de zus van Jaimy schiet Van Leeuwen te hulp om deze verrassing in gang te zetten.

Onvergetelijk

In juli 2023 heeft Jappie een ernstig motorongeluk gehad. Hij heeft een dwarslaesie vanaf zijn borst en zit in een revalidatiekliniek. Priscilla mist Jappie enorm nu ze alleen thuis zit met hun drie kleine kinderen. Daarom willen moeder Wieke en zus Sylvana IJsselmuiden dit stel verrassen. Bert probeert alle vrienden en familieleden op te trommelen om ze een onvergetelijke tijd te geven.

'Het Familiediner' is vanaf woensdag 7 februari wekelijks te zien om 21.25 uur bij de EO op NPO 1.