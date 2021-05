'Het Dansende Brein' met Erik Scherder bij MAX

Op maandag 31 mei om 21.30 uur op NPO 1 zendt MAX Het Dansende Brein uit. Met de swingende muziek van LUDWIGs Ballroom Band, presenteert hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder wat er in het brein gebeurt als we dansen.

Waarom is dansen zo goed voor je brein? Wat gebeurt er met de hersenen van professionele balletdansers? En hoe komt het dat dansen effectief is tegen depressies en heilzaam werkt voor mensen met ziektes als parkinson en alzheimer? Uit LUDWIGs nieuwsgierigheid is het idee voor Het Dansende Brein ontstaan. Scherder vertelt, maar de avond zal bovenal in het teken staan van dansen. LUDWIGs Ballroom Band gaat los met een kort lesje quickstep, om er in te komen en dan kunnen de kijkers thuis naar hartenlust swingen op de Weense wals, slowfox en chachacha!

