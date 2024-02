'Het Beste Van...Lionel Richie' zondag op NPO 3

All Night Long, Hello en Dancing On The Ceiling zijn slechts enkele hits van Lionel Richie. Hij begon als muzikant en zanger bij The Commodores, waar hij veel nummers voor schreef.

Deze band maakte uptempo funkmuziek, maar scoorde ook met langzame nummers zoals Three Times A Lady en Easy. Richie besluit in 1982 solo te gaan. Tot diep in de jaren 90 bracht hij hits uit, die veelal de top tien bereikten, zoals My Destiny.

'Het Beste Van...Lionel Richie', zondag 25 februari om 20.20 uur bij AVROTROS op NPO 3.