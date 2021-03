'Het beste van...Disco' woensdag over Boney M

In 'Het Beste van... Disco' nemen we een duik in het rijke disco-verleden met o.a. Anita Witzier, Gerard Joling, Sanne Wallis de Vries en Gerard Ekdom.

In 1975 werd een bijzondere disco-groep opgericht: Boney M. Van de 3 dames zong er maar één in de studio de songs in en de enige man van de groep (Bobby Farrell) was er ook alleen maar voor de show.

Disco is van alle tijden en niet kapot te krijgen. Zo is er de stroming NU-Disco. Daft Punk is het beste voorbeeld van groepen die zeer succesvol zijn binnen deze stroming. We horen hun grote hits, zoals 'Around the world’ en 'Get Lucky'. Natuurlijk hebben onze gasten weer talloze herinneringen.

