'Het Beste van... Disco' focust op diva's

In 'Het Beste van... Disco' nemen we een duik in het rijke disco-verleden met o.a. Anita Witzier, Gerard Joling, Sanne Wallis de Vries en Gerard Ekdom. Vanavond zetten we de disco diva's in het zonnetje.

Wie herinnert zich niet 'I'm every woman' van Chaka Khan. Een piepjonge Whitney Houston zong op het origineel al in het achtergrondkoor. Whitney zou met hetzelfde nummer jaren later een top hit scoren. Verder kijken we met onze gasten naar 'Strong Enough' van Cher. Dit disco-nummer zorgde voor een ware opleving van haar carrière.

Disco is van alle tijden en ook nu nog een grote inspiratie voor talloze artiesten. Zo bracht Kylie Minogue vorig jaar een heel album uit met enorme disco invloeden en zien we in haar clips zelfs de klassieke lichtvloer terug, die kenmerkend was voor de discotheken in de jaren '80. 'Het Beste van...Disco', woensdag 31 maart om 20.25 uur op NPO 3.