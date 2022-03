Het afscheid van Kiki in 'Over Mijn Lijk'

Het is de dag van de uitvaart van Kiki. Vrienden en familie komen bij elkaar om afscheid van haar te nemen. Jip vertrekt samen met Max en Ava in hun busje voor onbepaalde tijd naar het buitenland. Tim gaat op kraamvisite bij Roy en Annick.

Ondanks de blijdschap van hun pasgeboren zoon Scott zijn er grote zorgen, want Roy start met een zware behandeling van zijn hersentumor. Francis is met haar vader in het ziekenhuis voor een belangrijke uitslag. Ze krijgt elk half jaar een MRI-scan om te kijken of de tumor in haar hoofd groeit. Voor Patrick nadert het einde. Op de dag van de euthanasie neemt Tim afscheid van hem.

'Over Mijn Lijk', woensdag 2 maart om 21.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.