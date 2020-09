Herkenbare supermarktsituaties van nu in nieuw seizoen 'Vakkenvullers'

Foto: © AVROTROS 2020

Na twee succesvolle seizoenen 'Vakkenvullers' is de Landsuper weer geopend. Gloednieuw en uiteraard in aangepaste vorm.

Even snel boodschappen doen is geen optie meer en het supermarktpersoneel is harder nodig dan ooit tevoren. Dat bewijzen de vakkenvullers uit de Landsuper maar weer. Rimon, Darryl, Jaylee, Ruut, Gerda, Joshua en Imane zijn terug met 16 afleveringen vol herkenbare supermarkt situaties van nu.

In deze tijd in een supermarkt werken is een hele verantwoordelijke baan. Want wie zorgt er dat er genoeg toiletpapier in de schappen ligt? Wie houdt de 5G-gekkies op 1,5 meter afstand? Wie zorgt dat iedere klant verplicht een winkelwagentje pakt? Wie kickt de jongeren uit het ouderenuurtje? De vakkenvullers uit de Landsuper zorgen met veel satire voor ongepaste memes, ongevraagd commentaar en onvolwassen acties waardoor er met een andere blik naar onze huidige situatie wordt gekeken.

In 'Vakkenvullers' worden de levens van jonge vakkenvullers gevolgd. Alle onzekerheden, culturen, hormonen en brutaliteit samengeraapt op de plek waar volwassenheid begint: een eerste bijbaan in de supermarkt. In de Landsuper is iedereen gelijk, wordt er keihard gewerkt... of in ieder geval gedaan alsof en is er altijd iemand het haasje.

Cast

Oussama Ahammoud (Rimon), Jahmil Dapaloe/Leafs (Darryl), Carré Albers (Jaylee), Oscar Aerts (Ruut), Titia Hoogendoorn (Gerda), Mingus Claessen (Joshua) en Zoë-Jadha Kluivert (Imane).

De Creative Producer van 'Vakkenvullers' is Michael Middelkoop. Samen met Teddy Cherim is hij verantwoordelijk voor de regie. De scenario’s zijn geschreven door Paul de Vrijer, Manju Reijmer, Samya Hafsaoui en Jard Struik. De online serie is geproduceerd door NL Film in samenwerking met AVROTROS.

'Vakkenvullers', vanaf 21 september elke maandag om 15.00 uur te zien bij AVROTROS op het YouTube-kanaal van NPO 3.