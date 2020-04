'Heimwee TV': 'Van Duin op z'n Best'

Vanaf maandag 13 april zendt MAX elke maandag en vrijdag om respectievelijk 15.30 uur en 15.40 uur op NPO 2 verschillende afleveringen van 'Van Duin op z'n Best' uit.

In het humoristische programma ziet de kijker de meest hilarische, ontroerende en verrassende fragmenten van André van Duin. 'Van Duin op z’n Best' is onderdeel van Heimwee TV.

Afleiding en vermaak in tijden van crisis, daar is veel behoefte aan. MAX probeert met 'Van Duin op z’n Best' in deze behoefte te voorzien. In het programma wordt het beste materiaal uit het rijke archief van André van Duin nogmaals getoond.

'Van Duin op z’n Best', vanaf maandag 13 april, elke maandag en vrijdag om 15.30 uur (maandag) en 15.40 uur (vrijdag) op NPO 2.