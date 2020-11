Heerlijke slow-tv rond kerst met nieuwe afleveringen van 'Rail Away'

Mooi nieuws voor liefhebbers van 'Rail Away'! In de komende kerstperiode komt het programma met vijf gloednieuwe afleveringen. Elke nieuwe aflevering zit boordevol met mooie landschappen, unieke spoorlijnen en adembenemende uitzichten.

Sneeuwlandschappen mogen in deze wintertijd natuurlijk niet ontbreken. Heerlijke slow-tv in de kerstvakantie!

De nieuwe serie begint op maandag in 'het Toscane' van Duitsland en vervolgt op dinsdag de treinreis door de indrukwekkende Italiaanse provincie Trentino. Op woensdag stapt de kijker met Rail Away op een van de mooiste spoorlijnen van Frankrijk, dwars door de Jura. Het eindstation van deze reeks zijn prachtige sneeuwafleveringen uit Zwitserland, met als hoogtepunt één van de mooiste uitzichtpunten in het Zwitserse Engadin, Muottas Muragl.

Maandag 28 december – Duitsland: Freiburg – Titisee – Donaueschingen

Wie Schwarzwald zegt, zegt niet alleen koekoeksklok en Schwarzwälder Kirschtorte, maar ook: prachtige spoorroutes. Deze zomerse aflevering begint in het mooie Freiburg (waar onze landgenoot Erasmus jaren woonde) en voert langs de populaire Titisee. Dank zij het milde klimaat en wijnproductie wordt deze regio ook wel ‘het Toscane’ van Duitsland genoemd.



Dinsdag 29 december – Italië: Rovereto – Trento - Borgo Valsugana

De Italiaanse provincie Trentino is gelegen tussen het blauwe Gardameer en de indrukwekkende Dolomieten. Een treinreis door deze regio kan dan ook niet om het bekende meer èn de zuidflank van de Alpen heen. Na een kennismaking met het Gardameer rijdt gaat de route vanaf Rovereto via Trento langs kastelen en meren naar Borgo Valsugana.

Woensdag 30 december - Frankrijk: Ligne des Hirondelles: Dole – Saint-Claude

Al veel 'Rail Away'-kijkers attendeerden op La Ligne des Hirondelles (de Zwaluwenlijn). Op slechts anderhalf uur rijden van Parijs, stappen we op één van de mooiste spoorlijnen van Frankrijk, die de Jura doorkruist. We gaan aan boord in Dole (de geboortestad van Louis Pasteur) en klimmen gestaag omhoog. Een prachtige route door uitgestrekte vlakten, langs bossen en wijngaarden. Opvallend aan de route is het grote aantal hooggelegen viaducten (22). Fraaie uitzichten gegarandeerd! We eindigen in Saint-Claude, in het hart van het natuurpark van de Haut-Jura. (Deze treinreis is een echte lofrede op de traagheid!)

Donderdag 31 december – Zwitserland deel 1: Scuol – St. Moritz – Corviglia

Twee bijzondere sneeuwafleveringen door het Engadinerdal in Zwitsersland. De eerste aflevering begint tijdens een sneeuwstorm in Scuol. De route gaat naar het bekende skioord St. Moritz. Daar pakken we een kabeltrein, die de reiziger op grote hoogte afzet in de sneeuw.

Maandag 4 januari – Zwitserland deel 2: Bernina Express: Tirano - Pontresina - Muottas Muragl

De tweede aflevering begint in Tirano, Italië en vervolgt zijn weg naar Zwitserland. Als de Bernina-Express op 2000 meter hoogte aankomt, wordt duidelijk waarom deze route op de werelderfgoed lijst van Unesco staat. Een witte wereld van sneeuw en ijs trekt aan de reiziger voorbij via de vensters van de panoramarijtuigen.

De rest van deze week zendt 'Rail Away' herhalingen uit.

Jubileum 'Rail Away' 2021

'Rail Away' bestaat volgend jaar maar liefst 25 jaar! Dit jubileum wordt in het jaar 2021 groots gevierd. Een voorproefje hierop is de Rail Away Vriendenclub die binnenkort gelanceerd wordt. Blijf op de hoogte via de website van Rail Away.

'Rail Away', vanaf maandag 28 december om 20.05 uur bij de EO op NPO 2.